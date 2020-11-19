معيتيق: تحديد موعد الانتخابات أهم مخرجات حوار تونس

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سنيا البرينصي |

19 November, 2020

اعتبر نائب رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق أحمد معيتيق أن أهم مخرجات ملتقى الحوار السياسي بتونس تتمثل بالأساس في تحديد موعد الانتخابات العامة المقبلة يوم 24 ديسمبر 2020.

وقال معيتيق, في حوار لإذاعة “موزاييك” المحلية اليوم الخميس, إن تحديد موعد الانتخابات المقبلة هو ما انتظره الليبيون.

وأضاف معيتيق أن الحوار السياسي الليبي بتونس شهد مراحل متسارعة وتضمنت مخرجاته ايجابيات عديدة.

وأوضح بخصوص تاريخ استئناف المفاوضات بقوله: ”لم نبلغ بالتاريخ بعد ثمة عوائق لوجستية بسبب جائحة كورونا”.

وفي تعليقه عن عدم ترشح كل من شغل منصبا سياسيا منذ 2014 إلى المناصب السيادية في ليبيا, قال معيتيق ”نعتقد أننا نمر بمرحلة يجب استيعاب الجميع فيها والابتعاد عن “العزل السياسي”.

كما أكد أن الوضع العسكري في ليبيا حاليا ”في هدوء تام”, مردفا بقوله: ”نتمنى فتح الخطوط الجوية في كل ليبيا”.

كما اعتبر أحمد معيتيق أن قرار إعادة فتح الحدود بين تونس وليبيا ”داعم للتعاون الاقتصادي بين البلدين الذي عرف ركودا بسبب جائحة كورونا”.

وشدد قائلا: ”هناك ارتياح كبير للفاعلين الاقتصاديين الليبيين لهذه الخطوة..لا يوجد أقرب من تونس في العلاقة الاقتصادية ونرجو تسهيل الإجراءات للتونسيين والليبيين”.