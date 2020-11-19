وليامز: الاتفاق على إدارة إيرادات النفط سيساعد في تحسين الوضع الانساني في ليبيا

اعتبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، أن الاتفاق على إدارة إيرادات النفط سيساعد في تحسين الوضع الانساني في ليبيا، مؤكدة إحراز «تقدم كبير في ليبيا ضمن حزمة الأهداف المحددة في جنيف».

وأوضحت وليامز في إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، قدمتها اليوم الخميس، عبر الفيديو أنه «تم إحراز تقدم ملموس من حزمة تدابير بناء الثقة بين الأطراف الليبية»، معربة عن تفاؤلها لإعادة الطيران إلى مناطق أخرى قريبا.

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