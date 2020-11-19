وفد من الصحة العالمية يزور مستشفى الكويفية ببنغازي للاطلاع على جهود مكافحة كورونا

أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، اليوم الخميس، أنها زارت مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية ببنغازي، للاطلاع على واقع الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الدرن، والجهود المبذولة في ظل جائحة كورونا.

وأكدت هوف في تصريحات صحفية أن المنظمة مستمرة في دعم الجهود التي تهدف إلى الكشف المبكر عن مرض الدرن وتعزيز خدمات الرعاية الصحية للمرضى حتى الشفاء التام.

وأشارت هوف إلى أنها تعمل مع المسؤولين في ليبيا على التصدي لازدياد معدلات الإصابة بمرض السل في ليبيا، و زيادة الوعي الصحي بهذا المرض.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24