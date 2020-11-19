وليامز: المشاركون بملتقى الحوار السياسي الليبي اتفقوا على صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة

أكد الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، أن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في العاصمة التونسية خلال الأيام الماضية «اتفقوا على صلاحيات المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء على أن يكون لرئيس الوزراء نائبان».

وأضافت وليامز في إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، قدمتها اليوم الخميس، عبر الفيديو أن المشاركين في الملتقى اتفقوا أيضا على إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر 2021، مشيرة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي «مؤسسة سيادية وتستطيع إجراء الانتخابات في حال توفرت الظروف والأموال».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا