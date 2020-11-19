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وليامز تُقدّم إحاطة لمجلس الأمن بشأن التطورات الليبية

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز:

– الحوارات كانت بناءة وساد حسن النية في الأجواء.
– خارطة الطريق وضعت مواعيد نهائية للانتخابات ولا بد أن تكون المؤسسات في حجم مسؤولياتها.
– المشاركون توافقوا على صلاحيات المجلس الرئاسي وحكومة منفصلة عنه.
– سنناقش الأسبوع المقبل اختيار أصحاب المناصب السيادية.
– نثق أن إعلان السراج بدعم مفوضية الانتخابات سيترجم بشكل حقيقي.
– مجلس الأمن لديه أدوات مناسبة لمنع التدخل الأجنبي في ليبيا.
– الوضع في ليبيا ما يزال هشاً والطرفان لم يسحبا قواتهما بعد.
– المؤسسة الوطنية للنفط تحتفظ بكل الإيرادات إلى حين نجاح التوافق الليبي.
– “القتل الوحشي” للمحامية حنان البرعصي يهدد كل النساء اللاتي يرفعن أصواتهن ضد الفساد.
– الألغام والمتفجرات تعرقل عودة النازحين للمناطق المتاخمة لطرابلس.
– المهاجرون يواجهون مخاطر كبيرة في ليبيا.
– الليبيون يستحقون أن لم يكن الدعم عدم التدخل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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