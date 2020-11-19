وليامز:أحرزنا تقدّما كبيرا في ليبيا وفق أهداف جنيف

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، أن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في العاصمة التونسية خلال الأيام الماضية ،اتفقوا على صلاحيات المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء على أن يكون لرئيس الوزراء نائبان.

وأضافت وليامز في إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، قدمتها اليوم الخميس، عبر الفيديو أن المشاركين في الملتقى اتفقوا أيضا على إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر 2021، مشيرة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي مؤسسة سيادية وتستطيع إجراء الانتخابات في حال توفرت الظروف والأموال.

من جانب آخر اعتبرت وليامز، أن الاتفاق على إدارة إيرادات النفط سيساعد في تحسين الوضع الانساني في ليبيا، مؤكدة إحراز تقدم كبير في ليبيا ضمن حزمة الأهداف المحددة في جنيف.

وأوضحت وليامز ،أنه تم إحراز تقدم ملموس من حزمة تدابير بناء الثقة بين الأطراف الليبية، معربة عن تفاؤلها لإعادة الطيران إلى مناطق أخرى قريبا.

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