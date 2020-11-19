وليامز: لم يبدأ بعد سحب القوات من الجانبين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 November, 2020

أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أن الوضع في ليبيا لازال هشا ولم يتم بعد البدء في سحب القوات من الجانبين مبينة أن الطيران العسكري يتم رصده في مطار مصراتة.

وأعربت وليامز خلال إحاطة بمجلس الامن عبر تقنية الفيديو حول التطورات في ليبيا عن تفاؤلها بشأن الطريق نحو حل الأزمة الليبية مؤكدة أن 10 سنوات من الحرب لا يمكن حلها في أسبوع لكن لغة السلام تغلب على لغة الحرب.

وأوضحت وليامز أنه بعد تعليق الاعمال القتالية انخفاض عدد النازحين والمهجرين من 426 ألف الى 392 ألف شخص ولكن عودة المهجرين لمنازلهم تقف أمامها عوائق الألغام وغيرها.

وبشأن الأوضاع الصحية في ليبيا قالت وليامز إن استمرار إغلاق المرافق الصحية بسبب نقص العاملين والمعدات لا يضر فقط بمساعي مواجهة كورونا وإنما بالرعاية الصحية المقدمة للمرضى عموما مبينة أن اللقاحات في ليبيا قاربت على النفاد وهو ما يزيد خطر انتشار أمراض يمكن تفاديها