تونس تدعو الأطراف الليبية لمواصلة العمل لاستعادة الاستقرار في البلاد

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 November, 2020

دعا مندوب تونس الدائم في الأمم المتحدة الأطراف الليبية إلى مواصلة العمل لاستعادة الاستقرار في ليبيا.

وأكد مندوب تونس الدائم في الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا عبر تقنية الفيديو أن بلاده تابعت مفاوضات ملتقى الحوار السياسي برعاية أممية مشيدا بما تميز به الملتقى من إيجابية وما تحلى به المشاركون من روح وطنية ونوه إلى مستوى مشاركة المرأة الليبية في الحوار.

وأشار إلى ترحيب تونس بنتائج الملتقى وما توصل اليه من مخرجات تتعلق بتحديد موعد الانتخابات وتحديد اختصاصات السلطات التنفيذية وتوحيدها داعيا الأطراف الليبية لمواصل العمل لاستعادة الاستقرار مشددا على مساندة تونس لجهود الأمم المتحدة بشأن ليبيا.

وأضاف نسجل بكل ارتياح التزام الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار ونرحب بالجولات التي تلت توقيع اتفاق وقف إطلاق النار كما نحث كافة الأطراف المعنية على تنفيذ بنود الاتفاق بما في ذلك خروج المرتزقة داعيا كافة الأطراف للالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.