وليامز لـ”مجلس الأمن”: البيئة الليبية مواتية لعقد الانتخابات

أشادت المبعوثة الأممية إلى ليبيا استيفاني وليامز بنا وصفته تقدما ملموسا من حزمة تدابير بناء الثقة بين الأطراف الليبية، معربة عن تفاؤلها لإعادة الطيران إلى مناطق أخرى قريبا.

وقالت وليامز في إحاطة لمجلس الأمن اليوم الخميس، إنه تقرر إجراء مراجعات وتدقيقات لأموال المصرف المركزي في ليبيا، مشيرا إلى أن الحوارات السياسية في تونس كانت بناءة وتم إقرار خارطة طريق لانتخابات رئاسية وتشريعية في 24 ديسمبر 2021، وفقا لخارطة طريق توضح مواعيد نهائية للترتيبات لذلك.

وأفادت المبعوثة الأممية بأن المشاركين في الحوار السياسي اتفقوا على صلاحيات المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء وأن يكون لرئيس الوزراء نائبان، مؤكدة أن مؤسسة الانتخابات الليبية سيادية وتستطيع إجراء الانتخابات في حال توفرت الظروف والأموال، وأردفت: “البيئة الليبية مواتية لعقد انتخابات تشمل الجميع”.

ونوهت وليامز إلى أن “القوات الليبية لا تزال تؤسس لمواقع معدة بمدفعية وأنشطة أخرى والطيران العسكري لا يزال في مصراتة”، مشددة على أن قتل حنان البرعصي يدفع الليبيين إلى تحقيق تقدم في مسار العدل والاستقرار.

ولفتت إلى أن الجماعات المسلحة تنتهك حقوق الإنسان للمسجونين لديها في مرافق الاحتجاز، مبينةّ أن عدد النازحين في ليبيا قل عن السابق ولكن عودة المهجرين تقف أمامه عوائق الألغام وغيرها، متابعة: “المهاجرون يواجهون مخاطر في ليبيا وقتل طالب لجوء إريتري في نوفمبر وهناك حالات أخرى”.

وتطرقت المبعوثة الأممية في إحاطتها إلى أزمة كورونا، موضحة أن المدن الثلاث الكبرى تشهد أكبر زيادة في إصابات كورونا وقدارتها محدودة، وحذرت من أن لقاحات الأمراض التقليدية ستنفذ إن لم تتخذ إجراءات عاجلة، ويزيد ذلك من خطر انتشار الأمراض وحرمان الأطفال من اللقاحات اللازمة.

واختتمت وليامز قائلة: “10 أعوام من الحرب لا يمكن حلها في أسبوع واحد من المباحثات السياسية لكني متفائلة بشن مستقبل ليبيا”.