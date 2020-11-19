عاجل// ويليامز في إحاطة لمجلس الأمن: متفائلة من إعلان السراج تخصيص ميزانية للانتخابات

أعربت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز في إحاطة لمجلس الأمن، الخميس، عن تفائلها من إعلان رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، تخصيص ميزانية للانتخابات.

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