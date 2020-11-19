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عاجل// ويليامز في إحاطة لمجلس الأمن: متفائلة من إعلان السراج تخصيص ميزانية للانتخابات

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعربت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز في إحاطة لمجلس الأمن، الخميس، عن تفائلها من إعلان رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، تخصيص ميزانية للانتخابات.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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