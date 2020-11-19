وسط الحديث عن مؤامرة ضد السراج.. «الصديق الكبير» يجتمع بـ«معيتيق وكجمان»

وسط الحديث عن المؤامرات التي تحاك برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اجتمع «الصديق الكبير» محافظ ما يعرف بمصرف ليبيا المركزي في طرابلس، المقال من قبل مجلس النواب، اليوم الخميس، بكل من أحمد عمر معيتيق وعبد السلام سعد كجمان النائبين بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وبحسب بيان مقتضب لمصرف ليبيا المركزي بطرابلس، عبر صفحته على الـ”فيسبوك”، فإن الاجتماع ناقش عدة بنود، على رأسها متابعة مستجدات مواجهة جائحة كورونا، وسبل دعم الجهود المبذولة من الحكومة في هذا السياق، على حد زعمه.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة رسالة “الصديق الكبير” إلى المجلس الرئاسي في2020/09/15 بشأن الإسراع في إعداد الترتيبات المالية للعام 2021 بالتشاور مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة، على حد تعبير البيان.

وزعم البيان، أنه سيكون هناك توحيد سعر الرسم المفروض عل مبيعات النقد الأجنبي للقطاعين العام والخاص.

يرى مراقبون، أن هناك مؤامرة تحاك ضد فائز السراج بدعم إخواني، بهدف تشويه صورته أمام الرأي العام، وما زاد الصراع شراسة هو دخول رئيس ديوان المحاسبة الموازي والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، خالد شكشك، إلى الصراع بإحالته للسراج و 9 موظفين عموميين إلى النائب العام في طرابلس بتهمة ارتكاب “مخالفات في صندوق التأمين الصحي العام”، ومن هنا تتضح ملامح الصورة أو المؤامرة التي أصبح للإخوان ذراعًا مباشرًا فيها لهدم صورة السراج أو ما تبقى منها، «فصديق الأمس أصبح اليوم عدوًا».

وشرارة الأزمة الحالية بين السراج والصديق الكبير، ظهرت ملامحها على السطح عندما قرر المجلس الرئاسي، خلال اجتماعه الاستثنائي السابع للعام الجاري، ممارسة صلاحياته واختصاصاته حيال المصرف الليبي الخارجي وفقا لقانون تأسيسه “رقم 18 لسنة 72 ” الذي ما زال نافذا بالرغم من صدور القانون رقم 1 لسنة 2005 وتعديله بشأن المصارف، بحسب بيان صادر عنه.

واستنادا على القانون رقم 16 لسنة 1991م بشأن إسناد بعض الاختصاصات لمجلس الوزراء، قرر المجلس الرئاسي، تشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي وفقا للنظام الأساسي الخاص بالمصرف ووفقا لقانون تأسيسه، على حد زعم وسائل الإعلام.

وعلى الفور، وجه «الصديق الكبير»، خطابا رسميا إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، يرفض فيه تشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي.

وزعم الصديق الكبير، أن مصرف ليبيا المركزي يحمل رئيس المجلس الرئاسي المسؤولية القانونية والتاريخية عن ما وصفه بـ”الأضرار التي ستلحق بالمصرف الليبي الخارجي ومساهماته في حال صدور قرار من مجلس الوزراء وفقا للبيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي”.

وحذر “الكبير” من ما أطلق عليه “آثار صدور مثل هذا القرار” على التحقيقات الجنائية الدولية القائمة بشأن الأعمال الممنهجة التي تعرض لها المصرف الليبي الخارجي من قبل الإدارة السابقة التي ألحقت أضرار جسيمة بالمال العام.

ولفت إلى أن مصرف ليبيا المركزي ينوه على الدور السلبي الذي يقوم به وزير المالية والاقتصاد المفوض بضرب استقلالية المصرف الليبي الخارجي بالمخالفة للقانون وبالمخالفة لفتوى إدارة القانون، الوقت الذي أصدر فيه سجل تجاري للمدير السابق المقبوض عليه بأمر من مكتب النائب العام، على حد تعبيره.