المصرف المركزي: إجمالي النفقات منذ بداية العام بلغ 26.788 مليار دينار

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 November, 2020

أعلن مصرف ليبيا المركزي إجمالي نفقات ليبيا خلال الفترة من 1 يناير 2020 وحتى 31 أكتوبر 2020.

وأكد مصرف ليبيا المركزي في نشرته الأسبوعية أن النفقات المقدرة على الباب الأول “المرتبات” بلغت 18.167 مليار دينار فيما بلغت النفقات الفعلية 16.238 مليار بفاض 1.929 مليار مبينا أن النفقات المقدرة على الباب الثاني “التسييرية” بلغت 3.333 مليار دينار فيما بلغت النفقات الفعلية 2.849 مليار دينار بفائض 484 مليون دينار.

وبين المصرف أن النفقات المقدرة على الباب الثالث “التنمية” بلغت 1.750 مليار دينار فيما بلغت النفقات الفعلية 352 مليار دينار بفائض 1.398 مليارفيما تساوت النفقات الفعلية والمقدرة في الباب الرابع “الدعم” والتي بلغت 4.667 مليار دينار وبلغت النفقات المقدرة على الباب الخامس “الطوارئ” 4.167 مليار دينار بينما النفقات الفعلية بلغت 2.682 مليار دينار بفائض 1.485 مليار دينار.

وأشار المصرف إلى أن إجمالي النفقات المقدرة على مختلف الأبواب بلغ 32.084 مليار دينار بينما بلغت النفقات الفعلية 26.788 مليار دينار بفائض 5.296 مليار دينار.

وأكد المصرف أن الإيرادات النفطية المقدرة بلغت 5 مليار دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 2.4 مليار دينار بعجز 2.599 مليار بينما بلغت الإيرادات المقدرة للضرائب 1.083 مليون دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 485 مليون بعجز 223 مليون دينار.

ولفت المصرف إلى أن الإيرادات المقدرة للاتصالات بلغت 333 مليون دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 82 مليون بعجز 251 مليون وتساوت الإيرادات المقدرة مع الإيرادات الفعلية فيما يتعلق بالمخصص من أراح مصرف ليبيا المركزي الذي بلغ 250 مليون دينار بينما بلغت الإيرادات المقدرة لبيع المحروقات في السوق المحلي 333 مليون فيما بلغت الإيرادات الفعلية 200 مليون بعجز 133 مليون دينار.

وأشار المصرف إلى أن الرسوم المقدرة للخدمات بلغت 607 مليون دينار فيما بلغت الرسوم الفعلية 360 مليون بعجز 247 مليون دينار بينما بلغت الإيرادات المقدرة لتمويل الترتيبات المالية من ضريبة الجهاد 138 مليون دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 165 مليون بفائض 27 مليون دينار.

وأكد المصرف أن إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية المقدرة بلغ 8.077 مليون دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 4.028 مليون بعجز 4.049 مليون وتساوت الإيرادات المقدرة مع الفعلية في بند قرض مصرف ليبيا المركزي “عجز الترتيبات المالية” والمقدر بـ 22.255 مليار دينار.

وبين المصرف أن الإيرادات المقدرة لتمويل “الباب الثالث “التنمية” من رسوم النقد الأجنبي بلغ 1.750 مليار دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 1.6 مليار.