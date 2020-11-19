إيطاليا تتصدق على ليبيا بمبلغ 450.000 يورو لدعم عملية السلام

أعلن نائب المدير العام الإيطالي و المدير العام لشؤون دول البحر المتوسط والشرق الأوسط لوكا جوري، أنه وقع مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جيراردو نوتو اتفاقية تتصدق بموجبها إيطاليا بمبلغ 450.000 يورو ، “ما يعادل 526.000 دولار أمريكي” في منتدى الحوار السياسي الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدعم عملية السلام في ليبيا.

وأوضح جوري في تصريحات صحفية أنه تم توقيع الاتفاقية بحضور المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، خلال أعمال منتدى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس.

وأشار جوري إلى إن استقرار ليبيا أولوية استراتيجية لإيطاليا، منذ بداية الأزمة، لافتا إلى أن الطريقة الوحيدة لضمان استقرار ليبيا ووحدتها ونزاهتها هي متابعة الحوار السياسي في إطار عملية برلين التي تقودها الأمم المتحدة.

ومن جانبه قال نوتو إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإيطاليا لديه شراكة قوية للغاية في ليبيا حيث يعملان على مبادرات استراتيجية لدعم السكان في ليبيا، مشيرا إلى أنهم ممتنون للجهود المتجددة لدعم الأمم المتحدة في بناء السلام في إطار عملية برلين بهذه المساهمة في مشروع الحوار السياسي لتنظيم منتدى الحوار السياسي الليبي والحوارات الليبية الأخرى.

ولفت إلى أن إيطاليا تتشارك أيضاً مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم الانتخابات الوطنية والمحلية، والشرطة والأمن وغيرها من مجالات الحكم وبناء المؤسسات، كما تعد إيطاليا شريكاً رئيسياً في صندوق تحقيق الاستقرار الذي يساهم في تعافي المجتمعات وإفادة الأشخاص المتضررين من النزاع في جميع أنحاء البلاد.

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