التكبالي: “الرشاوى” سبب فشل الحوار السياسي الليبي في تونس

أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي، أن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في تونس الأسبوع الماضي، فشل بسبب الرشاوي التي دفعت بواسطة عضو لجنة الحوار علي دبيبة لشراء الأصوات، ما مثل إحدى العواقب التي جعلت الشعب يشعر بأن هناك خطة ما لإفشال كل شيء.

وقال التكبالي، إن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاآغا الذي دمر طرابلس وأحرقها يصر على أن يكون رئيسًا للوزراء؛ ما وضع عراقيل أخرى أمام ملتقى تونس، فضلًا عن اختيار الشخصيات التي شاركت في الحوار بطريقة مشكوك في شرعيتها.

وأكد التكبالي، أن أي شيء يدخله الإخوان لن ينجح؛ لأنهم إقصائيون واستحواذيون ولا يريدون أي شخص معهم، مشيرًا إلى أنهم لا يستطيعون قبول الآخر.

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