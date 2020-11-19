ديوان المحاسبة يؤكد إحالة السراج ومسؤولين آخرين للنائب العام بسبب مخالفات «التأمين الصحي»

أكد ديوان المحاسبة إحالة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وعدد من المسؤولين إلى النائب العام للتحقيق بشأن مخالفات مالية متعلقة بصندوق التأمين الصحي، لكنه نبه إلى أن هذه الإحالة «لا تعني بالضرورة ارتكابها جرائم جنائية».

وانتقد الديوان في بيان عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الخميس، تسريب تقاريره المرسلة عبر القنوات الرسمية إلى وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة نشر تقريره الخاص بمكتب المخالفات المالية بالديوان حول صندوق التأمين الصحي، معتبرا ما جرى تداوله في هذا الشأن «تأويل وتزييف للحقائق» يهدف «لخدمة مصالح شخصية، وإقحام الديوان في خلافات بين أطراف مختلفة».

وأوضح ديوان المحاسبة «أن التقرير المشار إليه تم انتقاؤه من ضمن ملف متكامل، أرسل إلى بعض الجهات المختصة حول صندوق التأمين الصحي، بناء على طلبها منذ أيام، وأن تسريبه في هذا التوقيت وبهذه الطريقة، ما هو إلا لتسوية حسابات سياسية معينة، لا علاقة لديوان المحاسبة بها، ولا تمت لعمله الرقابي بأية صلة».

وأكد ديوان المحاسبة «أن إحالة الشخصيات المسؤولة التي ذكرت أسماؤها في تقرير مكتب المخالفات المالية إلى مكتب النائب العام بما فيها رئيس المجلس الرئاسي، لا تعني بالضرورة ارتكابها جرائم جنائية».

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