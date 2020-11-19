ليبيا
منع الأنشطة الرياضية داخل القاعات المغلقة
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
19 November, 2020
أصدر رئيس الأركان العامة – رئيس اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري ،اليوم الخميس ،تعليماته لهيئة الشباب والرياضة بعدم إقامة المباريات والأنشطة الرياضية داخل القاعات المغلقة.
وجاء في كتاب وجّه إلى مدير مكتب رئيس الهيئة العامة للشباب و الرياضية ،إنه و حرصا من اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا من إنتشار هذا الوباء بين اللاعبين و الأطقم الرياضية ،تدعو اللجنة إلى عدم إقامة المباريات و الأنشطة الرياضية داخل القاعات المغلقة.
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