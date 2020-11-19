ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

19 November, 2020

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني ،اليوم الخميس أوضاع بلدية البيضاء وسير العمل بها، وذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، عضو مجلس النواب عن الدائرة عبدالمطلب ثابت.

وناقش الاجتماع أوضاع البلدية وسير العمل بها وأبرز احتياجاتها، وعلى رأسها احتياجات مستشفى الثورة التعليمي بالمدينة.

وخلال الاجتماع قرر الثني اعتماد مركز للكلى بمستشفى الثورة التعليمي.

واطلع الثني ،عبر عضو مجلس النواب على أبرز المشاكل والعراقيل التي تعاني منها البلدية خاصة فيما يتعلق بالمحروقات من البنزين والديزل والكيروسين ،مؤكدا العمل على حل هذه المشاكل والعراقيل في أسرع وقت.

وناقش خلال الاجتماع مع النائب استعدادات البلدية لفصل الشتاء وآليات تقديم المساعدات للمواطنين حال حاجتهم لذلك.