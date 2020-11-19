ليبيا
الثني يبحث أوضاع بلدية البيضاء مع عبدالمطلب ثابت
بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |
19 November, 2020
بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني ،اليوم الخميس أوضاع بلدية البيضاء وسير العمل بها، وذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، عضو مجلس النواب عن الدائرة عبدالمطلب ثابت.
وناقش الاجتماع أوضاع البلدية وسير العمل بها وأبرز احتياجاتها، وعلى رأسها احتياجات مستشفى الثورة التعليمي بالمدينة.
وخلال الاجتماع قرر الثني اعتماد مركز للكلى بمستشفى الثورة التعليمي.
واطلع الثني ،عبر عضو مجلس النواب على أبرز المشاكل والعراقيل التي تعاني منها البلدية خاصة فيما يتعلق بالمحروقات من البنزين والديزل والكيروسين ،مؤكدا العمل على حل هذه المشاكل والعراقيل في أسرع وقت.
وناقش خلال الاجتماع مع النائب استعدادات البلدية لفصل الشتاء وآليات تقديم المساعدات للمواطنين حال حاجتهم لذلك.
رابط مختصر
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك