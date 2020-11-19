مزاعم “الفساد والرشاوى” تخطف الأضواء من ملتقى الحوار

لم يستبعد الكاتب الصحفي فوزي الحداد، الدافع السياسي وراء إثارة الموضوع المتعلق بدفع الرشاوى لبعض المشاركين في ملتقى الحوار الليبي بشكل متكرر عبر آليات مختلفة سواء عبر الورقة التي قدمها مشاركون في الحوار للتحقيق في مزاعم الفساد والرشاوى أو عبر الدعوات.

وقال الحداد لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الخميس، أن كل ما أثير يصب في إطار الاستقطاب السياسي الحاد الذي وقف عند هذه النقطة، ولم يستطيع الملتقى أن ينهيه خاصة المتعلق باختيار شخوص المرحلة الانتقالية.

وأشار الحداد إلى قدرة البعثة الأممية على التحقق في مزاعم الرشاوى عبر جهات قانونية مستقلة، وليس من المعقول أن تطلب من مشاركين في الحوار بتشكيل لجنة للتحقيق لأن هذه المزاعم تعد جنحة أو جناية يعاقب عليها القانون الليبي والقانون التونسي الذي وقعت الحادثة على أراضيه، وأيضا القانون الدولي.

ودعا المختلفين على رئاسة الحكومة والذين تمسهم هذه المزاعم بشكل أو بآخر، لتوضيح ما حصل للشعب الليبي ليكتمل الحوار بسرعة، وتفادي الانسياق وراء هذه “الأخبار المتشابكة” التي تعقد المشهد الليبي أكثر.

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