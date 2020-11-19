الوطنية للنفط وشركة توتال تبحثان رغبة الأخيرة في توسيع استثمارها في ليبيا 

اجتمع رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، برئيس شركة توتال للاستكشاف والإنتاج بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمناقشة حزمة من الموضوعات منها رغبة شركة توتال في توسيع قاعدة استثماراتها في ليبيا.

وتناول الاجتماع الذي حضره عدد من المسؤولين مساعي المؤسسة للرفع من قدرتها الإنتاجية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها وفي مقدمتها الميزانيات اللازمة لتسيير أعمال القطاع، وإنجاز المشاريع الاستراتيجية، واستكمال أعمال الصيانة بكل مواقعها.

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