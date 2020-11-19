هذا ما قاله السني بشأن الانتخابات في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 November, 2020

طالب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني مجلس الامن بدعم ما يتوافق عليه الليبيون بشأن إجراء انتخابات مع منح تفويض للبعثة الأممية لدعم الانتخابات بإشراف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومحاسبة المعرقلين مؤكدا على ضرورة أن يكون الهدف من أي مرحلة انتقالية هو الإعداد للانتخابات المقبلة.

ودعا السني في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا عبر تقنية الفيديو الاتحاد الافريقي لعقد مؤتمر المصالحة لمناقشة بناء الثقة وجبر الضرر وعودة النازحين مشددا على أن التدخلات الأجنبية السلبية تعد عائقا أمام الليبيين مطالبا بدعم إرادة الليبيين وحقهم في تقرير مصيرهم.

وأكد السني أن ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس شكل بارقة أمل لليبيين مشيرا للترحيب بتحديد موعد للانتخابات وهو ما يجب دعمه مع التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات قريبا في البلاد

وأردف تابعنا بحرص شديد تطورات اتفاق وقف إطلاق النار التي بدأت باجتماعات اللجنة العسكرية في غدامس ثم سرت مشددا على أهمية دور الأطراف الليبية المتحاورة في الداخل والخارج وعدم الارتهان للإملاءات الخارجية.

ورحب السني بلقاء البريقة لتوحيد جهاز حرس المنشآت وتحييدها من دائرة الصراع مؤكدا أن إنتاج النفط تعافى بعد رفع حالة القوة القاهرة عنه.