الكبير يبحث توحيد سعر الرسم على مبيعات النقد الأجنبي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 November, 2020

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق عمر الكبير اليوم الخميس خلال لقائه النائبين بالمجلس الرئاسي أحمد امعيتيق وعبد السلام كجمان توحيد سعر الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي للقطاعين العام والخاص

وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أنه جرى خلال اللقاء التباحث حول رسالة الكبير إلى المجلس الرئاسي في2020/09/15 بشأن الاسراع في إعداد الترتيبات المالية للعام 2021 بالتشاور مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة كما جرى التباحث حول مستجدات مواجهة جائحة كورونا، وسبل دعم الجهود المبذولة من الحكومة في هذا السياق.