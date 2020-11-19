خلال مشاركته في مؤتمر دولي حول ليبيا.. «النمروش»: نملك رؤية واضحة لبناء مؤسسة عسكرية قوية ومهنية

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن وزير الدفاع بحكومة الوفاق الدين النمروش، شارك ظهر اليوم الخميس، كمتحدثٍ رئيسي بفعاليات المؤتمر الدولي حول ليبيا عبر الإنترنت، والذي كان بعنوان “إعادة هيكلة قطاع الأمن في ليبيا” من خلال مشروع أو برنامج إعادة الإدماج والتطوير، على حد تعبيرها.

وزعمت وسائل الإعلام، أن تنظيم المؤتمر تم من قبل مؤسسة البحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية (سيتا) SETA برئاسة الدكتور مراد أسلام وتنسيق البروفيسور برهان الدين دوران.

وادعت أن المؤتمر شارك فيه وزير الدفاع التركي وكذلك ستيفاني ويليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقدم المتحدثون، كلمات حول رؤيتهم للأوضاع القائمة في ليبيا والتحديات المختلفة التي تواجه إرساء الاستقرار الأمني والاقتصادي في ليبيا، على حد تعبيرها.

وقال “النمروش”، إن وزارة الدفاع ورئاسة الأركان التابعة لحكومة الوفاق، لديها، رؤية واحدة وواضحة في بناء مؤسسة عسكرية قوية ومهنية، وأن الوزارة ورئاسة الأركان تسعيان بكل جهودهما لتحقيق هذه الرؤية، على حد زعمه.