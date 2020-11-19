باشاغا يتفق مع نظيره الفرنسي على تدريب الشرطة الليبية

في إطار زيارته إلى فرنسا، بحث وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا مع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان عددا من الملفات والقضايا المشتركة.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، فقد اتفق باشاغا ونظيره الفرنسي على تدريب قوة من الشرطة الليبية، بالإضافة إلى تدريبات في مجالات كشف تزوير الوثائق التعريفية، كما اتفق على تقديم التقنيات والمعدات اللازمة في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية وأمن السواحل.

وكان باشاغا وقع في باريس مع عدد من مسؤولي المؤسسات الأمنية الفرنسية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين وزارة الداخلية وإحدى هذه المؤسسات، في مجال تطوير النظم البيوميترية لتدشين أنظمة هوية باروميترية للتجهيز لمتطلبات الانتخابات والأغراض الأمنية الأخرى.

وبحسب ما أوردته المنصة الإعلامية لـ”داخلية الوفاق”، فإن مذكرة التفاهم هذه، هي من أجل المساعدة على تطوير أنظمة بايومترية للتحقق من الهوية بطريقة آمنة وذكية، وذلك عن طريق التعرف على الوجه، وبصمات العيون، والأصابع من دون تلامس، وكذلك توفير لوحات إلكترونية للمركبات الآلية، مزودة بأحدث التقنيات.

وناقش باشاغا أيضا مع المسؤولين الفرنسيين إمكان تدشين أنظمة مراقبة فيديو حساسة ومتقدمة للمدن، توفر معالجة ذكية، تضمن تدخلات أسرع، واكتشافا سريعا للتهديدات، والإفادة من هذه القدرات في تسيير أنظمة التعرف على الناخبين في الانتخابات، وضمان تأمينها من التزوير.

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