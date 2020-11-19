وزير التعليم الليبية يُتابع سيّر الخطة التعليمية للعام الدراسي 2020 -2021

بنغازي 19 نوفمبر 2020 (وال) – اجتمع معالي وزير التعليم بالحكومة الليبية الدكتور فوزي بومريز ، مع لجان متابعة تنفيذ الخطة الدراسية للعام الدراسي 2020-2021م. المشكلة وفقا للقرار رقم (363) لسنة 2020م.

وخلال الاجتماع ، أكد معاليه على ضرورة أن تعقد اللجان اجتماعاتها مع المسؤولين في كافة المراقبات لمتابعة الاستعدادات لبداية العام الدراسي.

وشدد معالي الوزير على ضرورة التزام كافة المعنيين بالمراقبات بالتعاون مع اللجان وامدادها بكافة البيانات المطلوبة لضمان تنفيذ الخطة الدراسية، بحسب نص القرار .

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