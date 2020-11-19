اجتماع لمناقشة دعم الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية في تنفيذ مشاريعها

عقدت الإدارة العامة للتفتيش والقياس بالمؤسسة الوطنية للنفط اجتماعا موسعا من مقرها براس لانوف مع لجنة إدارة الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية، لمناقشة السبل الكفيلة بدعم الأخيرة لدخولها في برامج أعمال تنفيذ المشاريع المتعلقة بمنظومات قياس الخزانات للنفط والغاز.

وانطلقت على هامش الاجتماع زيارة اطلعت خلالها لجنة الإدارة بالشركة الوطنية للإنشاءات النفطية على المتطلبات الفنية بالإدارة العامة للتفتيش والقياس للاعتماد المرحلي لمنظومات القياس، بالإضافة إلى المعايير القياسية الدولية الخاصة ببرامج المعايرة.

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