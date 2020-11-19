واشنطن: نرفض البدائل الخارجية لتقسيم ليبيا.. و”ميلادينوف” الأنسب لرئاسة البعثة الأممية

رحبت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن كيلي كرافت بالتوافق على خارطة طريق، معتبرة أن ذلك يعبر عن توافق واسع بين الليبيين.

ودعت كرافت في كلمة لها اليوم الخميس بجلسة مجلس الأمن حول ليبيا، أعضاء المجلس إلى الالتزام بمسار برلين والعملية السياسية الأممية بشكل نزيه، مؤكدة أن “نجاح وقف إطلاق النار مرتبط بكل عضو في مجلس الامن، وعلينا جميعا أن ندعم قرار الليبيين بوقف القتال وأن يكون ذلك حسب شروطهم”.

وشددت المندوبة الأمريكية على أن “البديل المفروض من الخارج بهدف تجزئة ليبيا والوصول إلى حضور عسكري دائم هو أمر غير مقبول جملة وتفصيلا، وعلى الأسرة الدولية الالتزام بما قطعه الليبيون من اتفاق بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والوحدات العسكرية، على أن تنسحب الأخيرة من نقاط الاشتباك والعودة إلى قواعدها عند إعلان وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر”.

وتابعت كرافت: “على المجتمع الدولي محاسبة من يضر بأمن وسلام واستقرار ليبيا، واتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الإفلات من العقاب في ليبيا، وتحقيقا لهذا الهدف فإن الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وأستونيا حددت منتهكي حقوق الإنسان من بينهم محمد قمني وآخرون، وذلك ما حددناه للجنة جزاءات ليبيا وستواصل الولايات المتحدة العمل لمساءلة حقيقية وعدالة لضحايا هذه الانتهاكات”.

واستكملت: “من المعيب أن بعض الليبيين والأطراف الخارجية حاولت أن تسيّس المؤسسات الاقتصادية بعض المصارف الليبية وتضيع الإيرادات ويجب أن تكون هذه الحسابات واضحة كما أكد المجلس بأن ثروة ليبيا يجب أن تكون لليبيين ويجب أن نضمن ابتعادها عن سوء الاستخدام”.

واختتمت كرافت قائلة: “من المهم أن يتم تعيين مبعوث خاص يكون له مسيرة دبلوماسية ونيكولاي ميلادينوف هو خيار موفق للوظيفة ونتطلع للتشاور مع الأمين العام والمجلس بشأنه”.