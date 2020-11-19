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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طبرق |

19 November, 2020

قام مدير مكتب المشروعات ببلدية طبرق ،صحبة الفريق الفني بالمكتب بزيارة ميدانية لمشروع إنشاء طريق ( بورحيم ) في سقيفو خارجة تنفيذ شركة رحاب المدينة المتعاقد معها الهيئة العامة للمواصلات ويعتبر من أهم المشاريع لبلدية طبرق .

وقالت البلدية في منشور على صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” ،إنه و نظراً لتعثر المشروع خلال الفترة السابقة بسبب بعض المشاكل التي تعترض مسار المشروع والتي تم التوصل إلى حلول لها ومباشرة الأعمال المتعاقد عليها .

و أكدت البلدية أنه و من خلال الزيارة تبين بأن الاعمال تسير بصورة جيدة على طول مسار المشروع ،مشيرة أن الشركة تعهدت بانها سوف تقوم بكافة الأعمال والإنتهاء منها في زمن قياسي لما لها من إمكانيات كبيرة للننفيذ.