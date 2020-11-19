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«الثني» يشدد على سرعة حل المشاكل والعراقيل ببلدية البيضاء

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، أوضاع بلدية البيضاء وسير العمل بها، وذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، عضو مجلس النواب عن الدائرة عبدالمطلب ثابت.

وناقش الاجتماع، أوضاع البلدية وسير العمل بها وأبرز احتياجاتها، وعلى رأسها احتياجات مستشفى الثورة التعليمي بالمدينة.

وخلال الاجتماع، قرر “الثني” اعتماد مركز للكلى بمستشفى الثورة التعليمي.

واطلع “الثني” عبر عضو مجلس النواب على أبرز المشاكل والعراقيل التي تعاني منها البلدية خاصة فيما يتعلق بالمحروقات من البنزين والديزل والكيروسين.

وشدد رئيس الحكومة، على العمل على حل هذه المشاكل والعراقيل في أسرع وقت.

وناقش خلال الاجتماع مع النائب استعدادات البلدية لفصل الشتاء وآليات تقديم المساعدات للمواطنين حال حاجتهم لذلك.

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الثني العراقيل بلدية البيضاء تشديد حل المشاكل سرعة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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