وليامز: نعمل على وضع خارطة طريق للانتخابات الليبية القادمة

قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، في إحاطاتها بمجلس الأمن اليوم، إنه سيتم وضع خارطة طريق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية التي تم تحديد موعدها في الحوار الليبي الذي جرى في تونس، مؤكدة أن هذه المرحلة تتطلب اتفاقا سياسيا وتحقيق الأهداف التي ستقود المرحلة الانتقالية بمؤسسات موحدة.

وأضافت وليامز في كلمتها بمجلس الأمن حول ملتقى الحوار الليبي الذي عقد في تونس لمدة 6 أيام، أن المجتمعين هناك اتفقوا على معايير أهلية لبعض المناصب التنفيذية، وأن يعدلوا 25 مهمة رئيسية، بالإضافة إلى وضع مجلس وزراء منفصل لقيادة البلاد في المرحلة الانتقالية للوصول إلى انتخابات شفافة.

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