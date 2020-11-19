صنع الله لسفير إسبانيا: أمن ليبيا ينعكس على المنطقة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 November, 2020

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال لقائه اليوم الخميس سفير إسبانيا لدى ليبيا خافيير لاراتشي أمن واستقرار الدولة الليبية سينعكس بشكل إيجابي على أمن واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي.

وأكد صنع الله أن حجم التبادل التجاري بين ليبيا واسبانيا في مجال تجارة النفط ومشتقاتها تجاوز الــ 7.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية.

وأعرب صنع الله خلال لقائه سفير إسبانيا بالعاصمة طرابلس عن رغبة المؤسسة الوطنية للنفط في رفع معدّلات التبادل التجاري في مجال النفط والغاز وقدم لمحة عن التحديات التي واجهها قطاع النفط والغاز في الفترة الماضية، مشيراً إلى المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها قد بذلت جهداً كبيراً، طيلة فترة الاغلاقات، وهو ما انعكس ايجاباً بالعودة السريعة لمعدلات الانتاج الى ما قبل إيقافه.

وأشار عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج أبو القاسم شنقير إلى أن قطاع النفط الليبي يحتاج إلى عودة الشركات الخدمية الاسبانية لما لها من خبرة وباع طويل في هذا المجال، لتلبية احتياجات القطاع كالتدريب وغيره لتطوير الكوادر الليبية.

ومن جهته هنّأ سعادة السفير الاسباني لاراتشي رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط على عودة الانتاج السريعة الى معدلات ما قبل إيقاف تدفق النفط، مشيداً بالدور الذي لعبته المؤسسة الوطنية للنفط في اتباعها مبدأ الشفافية، مؤكداً بأنه سيعمل على تشجيع الشركات الاسبانية الخدمية للعودة والاستثمار في ليبيا.