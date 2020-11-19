«باشاغا»: اتفقت مع وزير الداخلية الفرنسي على تعزيز التعاون الأمني والتدريب

التقى وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، حسبما أعلن “باشاغا” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” اليوم الخميس.

وزعم باشاغا، عبر حسابه، أن اجتماعه مع الوزير الفرنسي إيجابي، حيث ركزنا فيه على تعزيز التعاون الأمني بين بلدينا، وبالأخص في مجالات التدريب وأمن الحدود والسواحل.

وتابع فتحي باشاغا:” اتفقنا على تدريب قوة نخبة شرطية ليبية بالتنسيق مع القوات الخاصة للشرطة الفرنسية، وتدريب عناصر أخرى في مجال كشف تزوير الوثائق التعريفية”، على حد زعمه.

وادعى:” اتفقنا أيضا على التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وأمن السواحل، عبر إمدادنا بالتقنيات والمعدات اللازمة لذلك”.