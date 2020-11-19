ترحيب دولي في الأمم المتحدة بتحديد موعد لإجراء الانتخابات في ليبيا

دعا ممثل الاتحاد الأفريقي بمجلس الأمن اليوم المجتمع الدولي إلى دعم جهود التسريع في إجراء الانتخابات في ليبيا، مرحبا بالجهود المبذولة من البعثة الأممية والتي كان آخرها الإعلان عن موعد لإجراء الانتخابات الليبية.

من جهته أكد ممثل تونس متابعة بلاده لمسار المفاوضات في ملتقى الحوار السياسي الذي استضافته العاصمة التونسية، مشيدا بما تم فيه من روح وطنية لحل الأزمة، ومرحبا بنتائج هذا الملتقى خاصة الاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات العام القادم.

هذا ووجه ممثل ألمانيا بمجلس الأمن رسالة لجميع المعرقلين في ليبيا بأن العرقلة لها آثار سلبية، مشددا على أهمية الاستمرار بتمهيد الطريق نحو الانتخابات، والالتزام بوقف القتال لدعم العملية السياسية.

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