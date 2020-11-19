مندوب ألمانيا لدى مجلس الأمن: يجب الانسحاب الكامل والفوري لكل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

دعا نائب مندوب ألمانيا في مجلس الأمن بالانسحاب الكامل والفوري لكل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وطالب المندوب الألماني في كملة له اليوم الخميس بجلسة لمجلس الأمن حول ليبيا، بالتصدي للمتدخلين في الشؤون الليبية، قائلا: “يجب أن يتحمل مفسدو العملية السياسية تبعات ذلك من مجلس الأمن”.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيواصل عملية إيريني وفقا لقرارات مجلس الأمن، داعيا إلى ضرورة مثول مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والحظر المفروض على ليبيا أمام العدالة.

وأعرب مندوب ألمانيا في ختام كلمته عن تطلع بلاده لتعيين سريع لقيادة البعثة الأممية في ليبيا، مشيدا في الوقت نفسه بجهود المبعوثة بالأنابة ستيفاني وليامز.