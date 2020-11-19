في ظل حكم السفارات.. صنع الله يبحث مع لاراتشي التعاون المشترك في مجال الطاقة

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الخميس، مع السفير الإسباني لدي ليبيا، خافيير لاراتشي، توسيع التعاون المشترك في قطاع الطاقة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن صنع الله أكد أن التبادل التجاري مع إسبانيا في مجال تجارة النفط و مشتقاته تجاوز الــ 7.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية، معربا عن رغبة المؤسسة في رفع معدّلات التبادل التجاري في مجال النفط والغاز.

وأضافت المؤسسة أن عضو مجلس إدارة المؤسسة للاستكشاف والإنتاج، أبو القاسم شنقير، أكد أن قطاع النفط الليبي يحتاج لعودة الشركات الخدمية الإسبانية لما لها من خبرة وباع طويل في هذا المجال لتلبية احتياجات القطاع كالتدريب وغيره لتطوير الكوادر الليبية.

وأشارت المؤسسة إلى أن لاراتشي أعرب عن ترحيب إسبانيا بعودة الإنتاج السريعة إلى معدلات ماقبل إيقاف تدفق النفط، مؤكدا أنه سيعمل على تشجيع الشركات الإسبانية الخدمية للعودة والاستثمار في ليبيا.

وتابعت المؤسسة أن صنع الله أكد لـ لاراتشي أن أمن واستقرار ليبيا سينعكس بشكل إيجابي على أمن واستقرار منطقة البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي.

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