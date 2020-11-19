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في ظل حكم السفارات.. صنع الله يبحث مع لاراتشي التعاون المشترك في مجال الطاقة

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الخميس، مع السفير الإسباني لدي ليبيا، خافيير لاراتشي، توسيع التعاون المشترك في قطاع الطاقة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط  في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن صنع الله أكد أن التبادل التجاري مع إسبانيا في مجال تجارة النفط و مشتقاته تجاوز الــ 7.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية، معربا عن رغبة المؤسسة في رفع معدّلات التبادل التجاري في مجال النفط والغاز.

وأضافت المؤسسة أن عضو مجلس إدارة المؤسسة للاستكشاف والإنتاج، أبو القاسم شنقير، أكد أن قطاع النفط الليبي يحتاج لعودة الشركات الخدمية الإسبانية لما لها من خبرة وباع طويل في هذا المجال لتلبية احتياجات القطاع كالتدريب وغيره لتطوير الكوادر الليبية.

وأشارت المؤسسة إلى أن لاراتشي أعرب عن ترحيب إسبانيا بعودة الإنتاج السريعة إلى معدلات ماقبل إيقاف تدفق النفط، مؤكدا أنه سيعمل على تشجيع الشركات الإسبانية الخدمية للعودة والاستثمار في ليبيا.

وتابعت المؤسسة أن صنع الله أكد  لـ لاراتشي أن أمن واستقرار ليبيا سينعكس بشكل إيجابي على أمن واستقرار منطقة البحر المتوسط  والاتحاد الأوروبي.

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قناة ليبيا 24

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  • في حرب أوروبية تسمى الحرب الباردة على الاسلام والمسلمين واستنزاف ثرواتهم :
    ١- الحادثة الاولى :-
    -اليوم صباحا تعرضت امرأتان محجبتين واحدة من عربية واُخرى من اندونسيا لرد فعل غير طبيعي في طيران شركة الطيران الفرنسية حيث حجزت الامرأتين للسفر ودفعوا امًوال لحجز التذكرة – وعندما وكلن الطاءرة جاء موظف الشرطة قبل الإقلاع – وطلب منهن النزول خارج الطاءرة بسبب ارتدائهن الحجاب ..!!
    وعندما سألوا عن السبب قال الشرطي ان احد الركاب يهودي فرنسي وملحد وهو متضايق من ان يرى النساء محجبات – فقالت الامراءتان ان هذه المشكلة لا تهمنا نحن انها مشكلة تخص ذاك الراكب – فقام الشرطي بطرد المحجبتين بإصرار من عنده وإخراجهما من الطاءرة – وهذه الحادثة حددث في الطيران الفرنسي .
    2- الحادثة الثانية :
    – قامت الشرطة الفرنسية بحملة يقودها ماكرون – بتغيير قوانين فرنسا – وقامت حكومته بالاستيلاء على مخصصات واموال المراكز التعليمية الاسلامية التي فتحها ملك المغرب لاجل ابناء المسلمين فالمهجر – وقاموا بإقفالها – والاستيلاء على اموالها – ومحاولة تصنيف المساجد الاسلامية بأنها مراكز الاٍرهاب – وقاموا بغلق المتاجر الاسلامية وحجز امًوال بعض السفراء المسلمين وخاصة في الدول الآسيوية والصينية – ومحاولة فرض عليهم عدم لَبْس الحجاب في الأماكن العامة –
    3- قامت مجموعات فرنسية بالهجوم على مراكز الإيواء للمهاجرين المسلمين وقاموا بحرق المحلات والمطاعم في حملة عنصرية يقودها ماكرون ومناصريه ضد الدين الاسلامي .
    – على ذلك على الادارة الليبية والإسلامية للاقتصاد اقفال اي مدارس فرنسية فالمنطقة العربية او الدول الاسلامية – وطرد الشركات المستنزفة للثروات – من دول المسلمين – ومنع التعامل مع المنتجات الفرنسية او استيرادها – والتوجه الى السوق الصيني او السوق العربي كبديل – وأغلظوا عليهم – كما يعانوا المهاجرين المسلمين من المضايقات التي يتعرض اليها المسلمين وابناءهم ذوي المعيشة المتوسطة في الدول الأوروبية .
    – “وانصروا الله ينصركم ويتبث اقدامكم ” <>.

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