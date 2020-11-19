العليا لمكافحة وباء كورونا توقف جميع الأنشطة والمباريات الرياضية داخل القاعات المغلقة

بنغازي 19 نوفمبر 2020 (وال)- أصدر السيد رئيس الأركان العامة رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبد الرازق الناظوري، قرارًا بإيقاف المباريات والأنشطة الرياضية التي تقام داخل القاعات المغلقة.

وقال مقرر اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا مقدم إبراهيم مصطفى الرمالي – لوكالة الأنباء الليبية – إن القرار جاء عقب ازدياد حالات الإصابة بفيروس كوفيد – 19، وحرص من اللجنة العليا عدم انتشار هذا الوباء بين اللاعبين والأطقم الرياضية.

وأشار الرمالي إلى أنه تمت مخاطبة مدير مكتب رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بهذا الشأن. (وال – بنغازي) إ م/ ر ت

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