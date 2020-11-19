الكبير ومعيتيق يبحثان الترتيبات المالية لعام 2021

اجتمع محافظ المصرف المركزي طرابلس، الصديق الكبير، اليوم الخميس، بكل من” أحمد معيتيق” و”عبد السلام كجمان” النائبين بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وقال المصرف المركزي طرابلس في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إنه تم خلال الاجتماع مناقشة متابعة مستجدات مواجهة جائحة كورونا وسبل دعم الجهود المبذولة من الحكومة

وأضاف المصرف أنه تم مناقشة أيضا رسالة الصديق إلى المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة في2020/09/15 بشأن الإسراع في إعداد الترتيبات المالية لعام 2021 بالتشاور مع المصرف المركزي وديوان المحاسبة.

وأشار المصرف إلى أن الاجتماع تناول توحيد سعر الرسم المفروض علي مبيعات النقد الأجنبي للقطاعين العام والخاص.

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