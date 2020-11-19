«الثني» يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله الثني، قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني.

وبحسب قرار مجلس الوزراء رقم (737) لسنة 2020، الذي اطلعت “الساعة24” على نسخة منه، فإن رئيس الحكومة قرر إعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني.

وقرر “الثني” إعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني على النجو التالي:

مبروكة جمعة محمد بالتمر، رئيسا لمجلس الإدارة.

محمود عيسى سالم، نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

حامد أحمد حامد الحضيري، عضوا .

عمرو موسى الفضيل بوعمر، عضوا.

أبوالقاسم علي يوسف، عضوا.

كلثوم الطوني الحاجي، عضوا.

أحمد موسى عبدالرحمن، عضوا.

ونص القرار في مادته الثانية، على ضرورة العمل بالقرار من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.