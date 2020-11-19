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متعافون من كورونا يُكرمّون “الجيش الأبيض” في ودان

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقام عدد من نزلاء مركز عزل الجفرة بودان والذين تعافوا من فيروس كورونا، حفل تكريم للطاقم الطبي والطبي المساعد الذي أشرف على علاجهم.

وجاء هذا التكريم لقاء ما قدمه “الجيش الأبيض” من مجهودات كبيرة في الرعاية الطبية لنزلاء مركز العزل رغم صعوبة الظروف وقلة عدد الكادر والضغط الكبير عليهم وقلة الإمكانيات.

وحضر الحفل أعيان وحكماء مدينة ودان، ورئيس اللجنة الفرعية لمجابهة كورونا الجفرة مدير مديرية أمن الجفرة، ورئيس الفرع البلدي ودان، وجميع العاملين من أطباء ومساعدين في مركز العزل بودان، وعدد من أهالي المتعافين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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