الفيتوري : مصادر موثوقة أكدت واقعة الرشوة في ملتقى تونس

قال الكاتب الصحفي مصطفى الفيتوري، إن مصدرين موثوقين و مستقلين، أكدا أن أحد أرباب المال الفاسد من كبار الرأسماليين الليبيين حاول شراء أصوات بعض المشاركين في الحوار في تونس الأسبوع الماضي، دون توضيح هويته.

وأضاف الفيتوري، في تدوينة له، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المبالغ التي تم عرضها تراوحت بين 200 ألف و500 ألف يورو للصوت الواحد، مُطالبًا البعثة الأممية بالتحقيق الدقيق في هذه الدعاوي مع تعليق عضوية المشبوهين حتى استجلاء الأمر، مع استمرار الحوار عبر الإنترنت كمشاورات دون إلزام بنتائجه حتى تنجلي الحقيقة.

كما طالب البعثة باستبدال “المشبوهين” إذا أصرت على استمرار الحوار رسميًا، كونها هي التي اختارتهم، مُشددًا على رفضه استمرار الحوار في ظل الرشوة، وطالب أيضًا أعضاء الحوار من الشرفاء برفع قضية جنائية لدى السلطات التونسية -كون الحادثة وقعت في تونس- والليبية ضد المشبوهين للتحقيق في الواقعتين.

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