ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 November, 2020

أصدر رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني ،الخميس ،قرار رقم (737) لسنة 2020 بشأن تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني.

ونص القرار في مادته الأولى أن يعاد تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني، برئاسة مبروكة جمعة محمد بالتمر، ونائباً لها محمود عيسى سالم، وعضوية كل من حامد أحمد حامد الحضيري، وعمر موسى الفضيل بوعمر وأبو القاسم علي يوسف، وكلثوم الطوني الحاجي، وأحمد موسى عبد الرحمن.

وفي مادته الثانية نص القرار أن يعمل به من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.