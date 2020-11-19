مندوب بريطانيا بمجلس الأمن: حان وقت خروج البعض من ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 November, 2020

رحب مندوب بريطانيا في مجلس الأمن جوناثان ألين ،الخميس ،بما وصفه “شجاعة الأطراف الليبية الذين اتفقوا على وقف إطلاق النار”.

وطالب ألين في كلمته اليوم الخميس بجلسة لمجلس الأمن حول ليبيا، بضرورة إيقاف كل التدريبات العسكرية داخل ليبيا وخروج المدربين العسكريين، وإنهاء التدخلات الخارجية وانتهاكات حظر الأسلحة.

ودعا المندوب البريطاني مجلس الأمن إلى الاستعداد للتصدي لكل من يسعى لإفساد الاتفاق السياسي بين الليبيين، معربا عن قلقه من تدهور الحالة الإنسانية في البلاد منها تفشي كورونا واغتيال حنان البرعصي، كما أعرب عن أسفه لمقتل المهاجرين على السواحل الليبية وفي مراكز الاحتجاز.

وحث جوناثان ألين في ختام كلمته المجتمع الدولي إلى التصدي إلى من يتدخلون في الشأن الليبي، مردفا: “حان وقت خروج البعض من ليبيا”.