«اليعقوبي»: «الأيادي السوداء» تحاول جاهدة إفشال «الحوار»

زعمت العضوة المنشقة عن مجلس النواب، السيدة اليعقوبي، أن: “الأيادي السوداء المحلية والإقليمية تحاول جاهداً إفشال الحوار” في إشارة إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي استضافته تونس الأيام الماضية.

“اليعقوبي” المشاركة في ملتقى الحوار السياسي، كتبت على حسابها بـ”فيسبوك” اليوم الخميس، قائلةً: “نسوا أننا مقبلين على حرب أخرى لاتبقي ولاتذر وستقسم ليبيا، فهل المعرقل سيقاتل هو وأبناءه (لم يفعلها في الحرب الماضية)… أم سيذهب إلى الدولة التي يعيش فيها بأمان كما حدث يوم 4/4، ‏نحن من سنخسر ليبيا” على حد قولها.