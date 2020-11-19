ليبيا الان

«اليعقوبي»: «الأيادي السوداء» تحاول جاهدة إفشال «الحوار»

تم النشر منذُ 10 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعمت العضوة المنشقة عن مجلس النواب، السيدة اليعقوبي، أن: “الأيادي السوداء المحلية والإقليمية تحاول جاهداً إفشال الحوار” في إشارة إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي استضافته تونس الأيام الماضية.

“اليعقوبي” المشاركة في ملتقى الحوار السياسي، كتبت على حسابها بـ”فيسبوك” اليوم الخميس، قائلةً: “نسوا أننا مقبلين على حرب أخرى لاتبقي ولاتذر وستقسم ليبيا، فهل المعرقل سيقاتل هو وأبناءه (لم يفعلها في الحرب الماضية)… أم سيذهب إلى الدولة التي يعيش فيها بأمان كما حدث يوم 4/4، ‏نحن من سنخسر ليبيا” على حد قولها.

 

الوسوم

طرابلس ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك