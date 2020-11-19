باشاغا يعلق على لقائه بوزير الخارجية الفرنسي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 November, 2020

دون وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق الليبي فتحي باشاغا، في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، عقب لقائه بوزير الخارجية الفرنسي”لقاء جيد آخر اليوم مع وزير الخارجية الفرنسي درابو دو لا فرانس..حيث ناقشنا طرق تعزيز الاستقرار في ليبيا”

و أضاف في تدوينته أن “أكدنا إيمان شعبنا القوي بالديمقراطية ورفضه للديكتاتورية” و أفاد أن الطرفين أثنيا على “مراجعة الموقف الفرنسي تجاه ليبيا”.

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وتجدر الإشارة أن وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا قد قام بزيارة اليوم الخميس للعاصمة الفرنسية باريس أين استقبله وزير الخارجية الفرنسي ،والوفد المرافق له.