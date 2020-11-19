الثني يعد بحل مشاكل البيضاء ومستشفى الثورة

أكد رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، خلال اجتماع مع عضو مجلس النواب عن مدينة البيضاء، عبدالمطلب ثابت، العمل على حل المشاكل والعراقيل في المدينة بأسرع وقت.

وخلال الاجتماع الذي عقد، الخميس، بمقر الحكومة في مدينة بنغازي، بحث الطرفان أوضاع بلدية البيضاء وسير العمل بها وأبرز احتياجاتها، وعلى رأسها احتياجات مستشفى الثورة التعليمي بالمدينة.

ووفق بيان للحكومة، فقد أطلع ثابت رئيس الحكومة على أبرز المشاكل والعراقيل التي تعاني منها البلدية خاصة فيما يتعلق بالمحروقات من البنزين والديزل والكيروسين.

وأشار البيان إلى أن الثني قرر اعتماد مركز للكلى بمستشفى الثورة التعليمي، ووعد بحل المشاكل الأخرى سريعا.

كما ناقش الثني وثابت خلال الاجتماع استعدادات البلدية لفصل الشتاء وآليات تقديم المساعدات للمواطنين حال حاجتهم لذلك.

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