السني يطالب مجلس الأمن بقرار ملزم بدعم ما يَتوافق عليه الليبيون

طالب مندوب ليبيا في مجلس الأمن الطاهر السني، الخميس، بإصدار قرار ملزم، يدعم ما يَتوافق عليه الليبيون في الحوارات المختلفة، من خارطة طريق وقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

و شدد السني في كلمة له أمام جلسة عقدها مجلس الأمن، عبر الدائرة المرئية، على أن التدخلات الأجنبية السلبية في ليبيا، تشكل عاملاً هاماً في عدم الوصول إلى اتفاق بين الليبيين، محذرا من تَبِعات هذا التدخل التي تمس بسيادة الدولة الليبية وسلامة أراضيها، وتهدد الأمن والسلم في المنطقة.

و دعا السني المجلس والمجتمع الدولي لتلقف الفرصة، والتكفير عن أخطائه تجاه ليبيا وإظهار حسنِ النية، عن طريق دعم إرادة الليبيين وحقهم في تقرير المصير، وعدم استخدام ليبيا ساحةً لتصفية الحسابات على حساب شعبها ، مشددا على ضرورة محاسبة كل من ارتكب جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية في حق المدنيين، منذ عام 2011.

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