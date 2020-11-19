«الكهرباء والطاقة المتجددة»: نعمل على حل الاختنقات والعجز المتوقع في الذروة الشتوية بالمنطقة الشرقية

ترأس المهندس محمد الأشهب رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة التابع للحكومة الليبية، اليوم الخميس، اجتماعا في مقر الهيئة العامة للكهرباء في مدينة بنغازي، بحضور المهندس صلاح العبار المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء والمهندس محمود بوغالية مدير إدارة العقود بالهيئة والمهندس محمد بن غربية خبير الإنتاج بالهيئة.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، فإن المهندس رافع قادربوه مساعد مدير عام الإنتاج بالمنطقة الشرقية، شارك في الاجتماع، وأيضا المهندس عبدالمنعم الشنطي مدير إدارة الخطوط بالمنطقة الشرقية والمهندس أحمد العرفي مدير إدارة التحكم الجهوي الشرقية (220 ) وبحضور مديرو محطات الكهرباء بالمنطقة الشرقية.

وناقش رئيس الهيئة، مع الحضور، الوضع الحالي للشبكة الكهربائية وطريقة معالجة الاختناقات بالشبكة وكمية العجز المتوقعة على مستوى الشبكة الكهربائية الشرقية خلال الذروة الشتوية من خلال الدراسة التي تم عرضها .

وخلص الاجتماع، بحسب البيان، إلى ضرورة وضع حلولا عاجلة لصيانة خطوط النقل والصيانة العاجلة لبعض وحدات التوليد لتحقيق الإنتاجية القصوى بمحطات الكهرباء بالمنطقة الشرقية، وذلك من أجل تغطية الطلب الزائد على الطاقة الكهربائية في المنطقة الشرقية خلال الذروة الشتوية.