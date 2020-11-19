امغيب: كان الأجدر لو عقدت جلسة للمجلس النواب في الجارة مصر لتوحيده ولم شمله

طبرق 19 نوفمبر 2020 (وال) – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب اليوم الخميس، إنه كان لابد من عقد جلسة لمجلس النواب خارج حدود الوطن، وإن كانت الغاية فعلا هي لتوحيد المجلس ولم شمله، فيجب أن تعقد هذه الجلسة في الشقيقة مصر.

امغيب وعلى صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، تابع: “يجب أن تعقد الجلسة في الشقيقة مصر، لسبب واحد وهو أن البرلمان المصري وجه دعوة رسمية لعقد هذه الجلسة بخلاف دعوة المملكة المغربية الشقيقة غير الرسمية، مع أن قناعتي الشخصية ترفض انعقاد أي جلسة او اجتماع للبرلمان ولغير البرلمان خارج الوطن”. (وال – طبرق) س س

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