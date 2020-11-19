اجتماع لاستعراض أوجه التعاون بين بلدية سرت ومجلس التخطيط الوطني

بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، ورئيس مجلس التخطيط الوطني، ولفيف من المسؤولين، عقد اجتماع بديوان بلدية سرت، لاستعراض أوجه التعاون بين البلدية ومجلس التخطيط الوطني.

حيت ناقش الجانبان حزمة من الملفات، منها المختنقات الخدمية، ومعاناة أصحاب المنازل المدمرة والمتضررة، وتشكيل لجنة استقرار سرت أسوة ببلديتي بنغازي ودرنة، بالإضافة إلى ملفي مطار سرت الدولي، وميناء سرت البحري، ومرضى الأورام.

من جهته وعد رئيس مجلس التخطيط الوطني، بالتواصل مع الجهات المعنية لحل ما تعانيه البلدية من مختنقات.

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