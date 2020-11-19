ليبيا الان

«باشاغا» لـ«وزير خارجية فرنسا»: نشكركم على مراجعة موقفكم منَّا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث وزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق” “فتحي باشاغا” مع وزير الخارجية الفرنسي “جان لودريان” سبل تعزيز الاستقرار السياسي في ليبيا، وإنهاء حالة الانقسام السياسي وما له من تأثيرات مباشرة على الأمن القومي المشترك بين البلدين، وفق بيان “داخلية الوفاق”.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الفرنسي لوزير داخلية “الوفاق” والوفد المرافق له اليوم الخميس بمقر وزارة الخارجية الفرنسية بالعاصمة باريس.

ونقل البيان عن “باشاغا” قوله: “الشعب الليبي متشبث بالديمقراطية، ورافض لمشاريع الديكتاتورية والاستبداد”، وأثنى أيضا على “مراجعة الموقف الفرنسي تجاه ليبيا” وفق قوله.

كما استعرض الجانبان خلال هذا اللقاء عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بحسب البيان، مضيفاً: “تأتي هذه المباحثات ضمن سلسلة من الاجتماعات يجريها وزير الداخلية بحكومة الوفاق خلال زيارة رسمية لجمهورية فرنسا، لتوثيق العلاقات الليبية الفرنسية، وترسيخ العمل السياسي والأمني المشترك بين البلدين” على حد قوله.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • تم ترجمة هذه الأغنية الى العربية واللغات الاخرى – من طرف ضباط الشعب المسلح الليبي –
    والقوة الامن الليبي في خطوة لفهم الديمقراطية الفرنسية ومعاداتهم للشعوب الاخرى – ومعاملتهم للمهاجرين بعد الاساءة للرسول وحرق كتاب الله – ومحاولة استنزاف الاقتصاد في دول الاخرى ودوّل الشمال الأفريقي – والفساد الذي تسعى اليه الدول الأوروبية في حوض المتوسط – وأطماعهم في احتلال جزء كبير من الجزر الصينية – فقط اخفض الصوت وشاهد المقطع الى نهايته – بالصورة البطيءة –
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    youtube.com/watch?v=pXvI1JJqR_A

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  • بعد مصكرين المساجد – فالخارج – وفاتحين الكناءس والبارات والملاهي الليل – ويلوحوا فالخمور امام المساجد بسياراتهم – ويتجولوا بكلابهم النجسة امام المساجد – ويقولوا للمسلمين احترموا القانون – ماعدش قي اي موقف او اي رد فعل – !!!!!

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