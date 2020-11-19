«باشاغا» لـ«وزير خارجية فرنسا»: نشكركم على مراجعة موقفكم منَّا

بحث وزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق” “فتحي باشاغا” مع وزير الخارجية الفرنسي “جان لودريان” سبل تعزيز الاستقرار السياسي في ليبيا، وإنهاء حالة الانقسام السياسي وما له من تأثيرات مباشرة على الأمن القومي المشترك بين البلدين، وفق بيان “داخلية الوفاق”.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الفرنسي لوزير داخلية “الوفاق” والوفد المرافق له اليوم الخميس بمقر وزارة الخارجية الفرنسية بالعاصمة باريس.

ونقل البيان عن “باشاغا” قوله: “الشعب الليبي متشبث بالديمقراطية، ورافض لمشاريع الديكتاتورية والاستبداد”، وأثنى أيضا على “مراجعة الموقف الفرنسي تجاه ليبيا” وفق قوله.

كما استعرض الجانبان خلال هذا اللقاء عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بحسب البيان، مضيفاً: “تأتي هذه المباحثات ضمن سلسلة من الاجتماعات يجريها وزير الداخلية بحكومة الوفاق خلال زيارة رسمية لجمهورية فرنسا، لتوثيق العلاقات الليبية الفرنسية، وترسيخ العمل السياسي والأمني المشترك بين البلدين” على حد قوله.