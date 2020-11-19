مندوب بريطانيا في مجلس الأمن يطالب بإنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا

أعرب مندوب بريطانيا في مجلس الأمن، جوناثان ألين، الخميس، عن ترحيب بلاده باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وطالب ألين في كلمة في مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، بضرورة إنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا وانتهاكات حظر الأسلحة على البلاد بالإضافة إلى إيقاف كل التدريبات العسكرية داخل ليبيا وخروج المدربين العسكريين منها.

ودعا ألين مجلس الأمن إلى التصدي لكل من يسعى لإفساد الاتفاق السياسي الليبي، معربا عن قلقه من تدهو الحالة الإنسانية في البلاد وتفشي كورونا بالإضافة إلى اغتيال “حنان البرعصي”.

وأعرب ألين عن أسفه لمقتل المهاجرين على السواحل الليبية وفي مراكز الاحتجاز.

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